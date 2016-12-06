Илона Корстин: "УНИКС официально обратился в лигу с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменения в регламент"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что УНИКС в официальной форме обратился в лигу с просьбой внести поправку в регламент, позволяющую клубам, участвующим в еврокубках, дозаявить восьмого легионера. Напомним, в прошлом сезоне "Химки" хотели, чтобы подобное уже было осуществлено, но, по словам Корстин, обращение подмосковного клуба официального характера не имело.

- В прошлом сезоне "Химки" также обращались в Единую лигу ВТБ с данным вопросом, но это было не в официальной форме, и дело не дошло до исполкома РФБ и внесения изменений в регламент, - цитирует "Р-Спорт" Корстин. - Президент УНИКСа Евгений Богачев официально обратился в лигу с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменения в регламент чемпионата России. Предлагаемая поправка касалась того, чтобы у команды, участвующей в европейских клубных соревнованиях, была возможность добавить восьмого легионера.

Так как обращение УНИКСа было официальным, мы опросили все клубы-участники лиги, и все, кроме "Химок", данное изменение в регламенте поддержали. Решение клубов о поправке мы направили в РФБ, так как внесение изменений в регламент находится в юрисдикции исполкома федерации. Хочу подчеркнуть, что восьмой легионер может участвовать только в еврокубках. В Единой лиге ВТБ, в рамках которой проходит чемпионат России, этот легионер играть не может.