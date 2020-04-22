Илона Корстин: «Нечестно определять чемпиона, когда умирают люди»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, какие сложности создает ситуация с коронавирусом. Из-за пандемии сезон был завершен досрочно.

— Прежде всего, очень жаль, что мы не увидели самые интересные матчи сезона, — цитирует Корстин РИА «Новости». — Плей-офф в этом году обещал стать самым захватывающим в истории лиги. У нас была бы и отчаянная борьба, и эмоции, и, возможно, непредсказуемый результат — финальная серия была бы очень яркой. Обидно, но другого выхода не было. Нужно было быстро реагировать, нельзя было оттягивать, заставлять клубы держать игроков, платить им зарплату за то, что все по домам сидят. Мы приняли решение, и теперь будем готовиться к следующему сезону, в котором, надеюсь, в полном объеме проведем все матчи.

— Будет ли назван самый ценный игрок регулярного чемпионата?

— Это не имеет смысла, мы не определяем ни чемпиона, ни MVP. Сезон же не доигран. Нечестно и неспортивно определять чемпиона. Мы находимся в ситуации, когда умирают люди, когда все думают, как сохранить здоровье, выйти из кризиса, и когда пошли все эти споры про чемпионство... Было странно все это слушать. Свою точку зрения мы озвучили, мы сказали, что спортивный принцип не соблюден, что команды сыграли неравное количество матчей, поэтому мы просто подводим промежуточные итоги на дату, когда был сыгран последний матч. Но это не чемпионство.

Всего на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.