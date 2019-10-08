Илона Корстин: «ЦСКА и «Зенит» показывают баскетбол примерно одного уровня»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин после поражения ЦСКА от «Зенита» в матче регулярного чемпионата (79:82) отметила, что команды показывают баскетбол примерно равного уровня.

— В этом году противостояние ЦСКА и «Зенита» особенно интересно, потому что клубы играют не только в Единой лиге ВТБ, но и в Евролиге, — цитирует ТАСС Корстин. — И в данный момент команды показывают баскетбол примерно одного уровня. Противостояние Москвы и Питера в спорте интересно всегда. Я из Петербурга, играла за ЦСКА, а сейчас сохраняю нейтралитет из-за позиции в лиге.

Сложно играть ровно в двух турнирах — Единой лиге ВТБ и Евролиге. В любом случае, сезон длинный, первые матчи не являются показательными.

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