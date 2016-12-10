22:54 10 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Илиас Папатеодору: "С первой же минуты "Локомотив" не давал "Астане" поймать ритм в нападении"

0
0
0

Главный тренер "Астаны" Илиас Папатеодору назвал заслуженной победу "Локомотива" в матче Единой лиги ВТБ (51:71). Также он отметил высокий прессинг с первых минут со стороны соперника.

– Поздравляем "Локомотив" с этой победой, она полностью заслуженная, - цитирует пресс-служба краснодарского клуба Папатеодору. - С первой же минуты соперник применил прессинг, не давал нам поймать ритм в нападении. Это первая причина, по которой мы проиграл матч. Мы пытались найти решение, использовать нашу защиту, но не получилось.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ