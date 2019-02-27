"Химки" подписали защитника из НБА и расторгли контракт с Ди Бостом

"Химки" подписали контракт с атакующим защитником Эндрю Харрисоном, сообщает пресс-служба подмосковной команды. 24-летний американец в этом сезоне выступал в НБА за "Мемфис", "Кливленд" и "Нью-Орлеан". Он провел 17 матчей, в которых набирал в среднем 3,2 очка, 1,4 передачи и 1,2 подбора.

Ранее он отыграл два успешных сезона за "Гризлиз". В сезоне-2017/18 провел 56 матчей, выходя в среднем на 23,7 минуты и набирая 9,5 очка.

Кроме того, "Химки" расторгли контракт с защитником Ди Бостом. В этом сезоне игрок провел 40 матчей в составе команды. Его средние показатели в Евролиге - 7,9 очка, 3 передачи и 2,3 подбора.