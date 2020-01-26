«Химки» победили в Минске, ЦСКА обыграл «Нижний»

«Химки» в гостевом матче Единой лиги ВТБ победили «Цмоки-Минск» (94:80). В другой встрече дня ЦСКА на чужом паркете обыграл «Нижний Новгород» (93:84).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — «Химки» — 80:94 (16:24, 15:19, 26:21, 23:30)

Ц: Барнетт (17), Салаш (13).

Х: Букер (22), Жеребко (15), Тимма (13), Йович (11), Вяльцев (10).

«Нижний Новгород» — ЦСКА — 84:93 (21:29, 29:24, 15:25, 19:15)

Н: Стребков (20), Антипов (15), Паркс (14), Браун (11).

Ц: Курбанов (15), Войтманн (15 + 9 подборов), Джеймс (13 + 9 передач), Хайнс (12), Хэккетт (12), Ухов (10).