"Химки" объявили о переходе Валиева

Форвард Евгений Валиев подписал контракт с "Химками". Ранее баскетболист выступал за петербургский "Зенит".
Как сообщает официальный Твиттер клуба, соглашение с 29-летним игроком рассчитано на 2 года.
Игрок вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира. Валиев выступал за "Зенит" с 2014 года, победитель Универсиады 2013 года.
⚡ Та-та-таааам! Вот и первое приобретение нашего клуба в это межсезонье: Евгений Валиев подписал контракт с "Химками". Соглашение рассчитано на 2 года. / Evgeny Valiev signed the 2 year contract with Khimki, welcome! pic.twitter.com/N1mKRtg96b– BC Khimki (@Khimkibasket) June 25, 2019
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