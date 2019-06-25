"Химки" объявили о переходе Валиева

Форвард Евгений Валиев подписал контракт с "Химками"​. Ранее баскетболист выступал за петербургский "Зенит".

Как сообщает официальный Твиттер клуба, соглашение с 29-летним игроком рассчитано на 2 года.

Игрок вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира. Валиев выступал за "Зенит" с 2014 года, победитель Универсиады 2013 года.