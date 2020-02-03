Алиса станет соведущей Матча звезд Единой лиги ВТБ

Голосовой помощник Алиса станет соведущей на Матче всех звезд в Москве. Он состоится 16 февраля на «ВТБ Арене».

Вместе с Иваном Ургантом Алиса будет комментировать происходящее на площадке и станет неотъемлемой частью шоу. Матч всех звезд-2020 станет первым появлением Алисы как ведущей в игровом виде спорта.

— Голосовой помощник Алиса уже стал частью повседневной жизни многих людей в России, — отметила генеральный директор лиги Илона Корстин. — Теперь ее навыки и способности пригодятся и на баскетбольном Матче звезд, где, вместе с Иваном Ургантом Алиса станет важной частью нашего шоу и поможет болельщикам получить больше информации о происходящем на арене.