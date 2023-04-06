Паскуаль: «Четвертая встреча с МБА не будет легкой, произойти может все что угодно»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над МБА (86:61) в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«Результат не говорит о том, что матч был простой. Я должен выразить уважение МБА — игрокам, тренерскому штабу. Они показали нам в первой встрече, что будут наказывать за ошибки. Сегодня мы здорово сыграли и в защите, и в нападении. Четвертая встреча не будет легкой — каждый матч начинается при счете 0:0, произойти может все что угодно», — приводит слова Паскуаля сайт лиги.

Счет в серии 2-1 в пользу «Зенита». Четвертый матч пройдет 8 апреля в Москве. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ прошли ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС.