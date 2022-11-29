Перасович — о победе над «Минском»: «Доволен тем, что мы очень серьезно отнеслись к игре»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился эмоциями от победы над «Минском» (102:53) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я доволен тем, что мы очень серьезно отнеслись к игре. Сегодня мы продемонстрировали отличную защиту, особенно в первой половине, предопределив исход противостояния еще до большого перерыва. Возможно, «Минску» недостает качества по сравнению с остальными участниками Единой Лиги ВТБ, но они всегда борются и показывают очень хороший баскетбол c отличной защитой. Подтвержением этому стала их выездная победа над «Енисеем» в предыдущем туре, — цитирует пресс-служба лиги Перасовича. — Дэрил Мэйкон — важный игрок для нас. Он вернулся после тяжелой травмы, соскучился по баскетболу, показывает хорошее отношение к делу и прибавляет от игры к игре. Теперь начнем готовиться к непростому отрезку сезона — матчам с ЦСКА и «Зенитом».

УНИКС одержал четвертую победу подряд и с 12 победами в 13 матчах идет на второй строчке в турнирной таблице. «Минск», потерпевший 11 поражений в 12 играх, занимает последнее, 12-е место.