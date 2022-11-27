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Сегодня, 19:59

Лукич — о поражении от «Зенита»: «Мы имели реальный шанс взять этот матч»

Мария Гусева
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (67:72).

«В первую очередь, я хотел бы поздравить «Зенит» с заслуженной победой. Вы уже видели, что, начиная с матча в Перми, наша команда несколько подняла уровень своей игры, и сегодня это было тоже заметно. Мы имели реальный шанс взять этот матч, однако я должен отметить два ключевых момента, повлиявших на результат. Во-первых, было четыре лэй-апа, когда мы шли в проход на пустое кольцо, и у нас выбивали мяч, то есть это наши ошибки при защите мяча. Во-вторых, было четыре лэй-апа, которые мы промазали сами. Итого восемь ситуаций, где недоработали. Реализуй мы хотя бы два момента из восьми, уже можно было бы рассчитывать на ничью. А так качество игры «Зенита» сегодня перевесило», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Лукича.

«Зенит» одержал пятую победу подряд, команда занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» идет на шестой строчке.

БК Зенит
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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