Секулич — о победе над «Астаной»: «Мы провели одну из лучших игр в текущем сезоне»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над «Астаной» (98:67) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Для «Локомотива-Кубань» предыдущие игры в Астане складывались непросто, были и поражения. Поэтому мы приехали сюда, чтобы показать максимально качественный баскетбол. У нас это получилось, мы провели одну из лучших игр в текущем сезоне. Это очень важная победа для нашей талантливой молодежи, и для меня большое удовольствие видеть, как мои игроки, особенно молодые, демонстрируют прогресс, которого они достигли. Для меня также важно то, что мы играли как команда на протяжении всего матча, что стало важной составляющей победы», — цитирует пресс-служба лиги Секулича.

В следующем матче «Астана» сыграет против «Енисея» 28 января, «Локомотив-Кубань» встретится с «Зенитом» на день позже.