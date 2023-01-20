Главный тренер «Астаны» Киселев: «Отвратительно сыграли в плане защиты один в один»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (67:98) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с заслуженной победой. Что касается нас, то мы отвратительно сыграли в плане защиты один в один. 24 потери — это катастрофа, но мы совершили их, потому что «Локо» очень хорошо защищался. Хотел бы пожелать сопернику удачи в верхней шестерке, а мы будем готовиться к «Енисею». У нас будет небольшая пауза, после чего 28 января уже проведем первый матч второго этапа», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Киселева.

В следующем матче «Астана» сыграет против «Енисея» 28 января, «Локомотив-Кубань» встретится с «Зенитом» на день позже.