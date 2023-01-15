Секулич: «Всегда сложно играть против команды, которой нечего терять, и сегодня соперник достоин хороших слов»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу команды над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (74:56).

«Очень важно было отнестись к «Минску» с уважением. Да, у них пока что всего одна победа, но они часто демонстрируют хорошую игру. Я рад, что наша команда подошла к сегодняшнему матчу серьезно. Всегда сложно играть против команды, которой нечего терять, и сегодня соперник достоин очень хороших слов. По защите сегодня все было более-менее в порядке. Кое-что не выполнили, но в целом нормально. В нападении поначалу не шли свободные броски, но в итоге мы нашли путь, который привел нас к победе», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

«Локомотив-Кубань» одержал 11 побед в сезоне и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Минск» расположился на последней позиции.