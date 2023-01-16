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Сегодня, 14:56

Главный тренер МБА Карасев: «Без борьбы никому уступать не собираемся, будем биться!»

Мария Гусева
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Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Зенит» — команда из топ-3, действующий чемпион. У петербуржцев глубокий состав, игроки самого высокого уровня. На данный момент нам приходится бороться не только с соперниками, но и со своими проблемами, из-за травм мы потеряли в скорости, агрессии. Нужно выходить и делать все, что можем, без борьбы никому уступать не собираемся, так что будем биться!" - цитирует пресс-служба клуба Карасева.

МБА занимает 4-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Зенит» идет третьим.

Матч МБА — «Зенит» пройдет сегодня, 16 января. Начало встречи — 20.00 мск.

Источник: https://mbabasket.pro/ru/news/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/17555
БК Зенит
БК МБА
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