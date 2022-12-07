Главный тренер «Енисея»: «Разница в классе игроков сыграла решающую роль в пользу УНИКСа»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от УНИКСа (79:89) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Можно поздравить соперников с победой, но нужно отдать должное и проявить уважение и к моим игрокам. Сегодня они старались, пытались играть с большим желанием, с контролем мяча и ритма игры. Во многом у нас это получалось. В середине второй четверти наше преимущество достигало 12 очков.

Но даже если мы будем говорить о первых двух четвертях, то из 49 очков, которые набрали УНИКС, 39 очков — на счету 3 игроков уровня Евролиги. И эта разница в классе игроков сыграла решающую роль в пользу УНИКСа с точки зрения решающего результата. К сожалению, в четвертой четверти был решен исход встречи, когда нашим игрокам не хватило свежести как в ногах, так и, в какой-то степени, в головах. Но все равно мы показали хорошую борьбу, за что игроки заслуживают уважения», — приводит слова Анзуловича сайт лиги.

«Енисей» занимает 10-е место в трунирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав три победы в 15 матчах. Команда следующую игру проведет 11 декабря в гостях против «Нижнего Новгорода».