Главный тренер «Автодора»: «Хотелось бы извиниться перед ЦСКА за то, что мы не смогли выставить сильнейший состав»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо после завершения матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА извинился за то, что саратовская команда не смогла выпустить свой сильнейший состав.

«Прежде всего, мне хотелось бы извиниться перед ЦСКА за то, что мы не смогли выставить сильнейший состав на этот матч.

Прошлая неделя получилась для нас ужасной. Трое американцев не смогли сыграть сегодня из-за проблем со здоровьем — использовать их в этой встрече было крайне рискованно. Михайловский подвернул голеностоп на вечерней тренировке, а в понедельник Петенев повредил кисть.

Больше всего мне бы не хотелось, чтобы кто-то подумал, что я что-то просчитывал или решил предоставить игрокам отдых. Нет! Мой твердый жизненный принцип — отдавать все силы без остатка в каждом матче и всегда пытаться победить. Мы столкнулись с ужасной ситуацией, которая меня очень огорчила», — цитирует тренера сайт «Автодор».