Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:44

Глава ОКР Поздняков уверен, что баскетболисты ЦСКА быстро наверстают упущенное в Евролиге

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уверен, что баскетбольный ЦСКА быстро наверстает упущенное после возвращения в Евролигу.

Функционер посетил игру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой армейцы обыграли «Автодор» (103:76).

«Мне понравилась игра ЦСКА, было очень много данков на любой вкус. Меня не удивляет, что ЦСКА идет без поражений в сезоне, армейцы держат свою марку, но многое будет зависеть от того, как они сыграют с топовыми соперниками. Все с нетерпением ждут подобных игр.
Для того, чтобы быть конкурентоспособными на международной арене, нужна регулярная практика в международных матчах. Как только ЦСКА вернется в Евролигу, я уверен, они быстро наберут ход и наверстают упущенное», — приводит ТАСС слова Позднякова.

В марте нынешнего года исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из Евролиги, а «Локомотив-Кубань» — из Еврокубка. 16 июня отстранение российских команд было продлено до конца сезона-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/16415143
БК ЦСКА
Станислав Поздняков
Евролига
4
0
Читайте также
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт во избежание ее полного уничтожения
Под Тюменью мужчина застрелил своего восьмилетнего сына во время охоты
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области
Как получить пособие на первого ребенка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ОКР Поздняков уверен, что баскетболисты ЦСКА быстро наверстают упущенное в Евролиге
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости