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Главный тренер «Астаны» Киселев: «Наша проблема — подбор. И это сыграло ключевую роль»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение от «Енисея» (67:77) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы знали, что «Енисей» еще входит в число претендентов на плей-офф, готовились к матчу. Но наша постоянная проблема — подбор. И сегодня это сыграло ключевую роль в игре — мы позволили сопернику совершить 18 подборов в нападении», — приводит слова Киселева пресс-служба лиги.

«Астана» сыграет 22 марта на выезде с «Пармой».

БК Астана
БК Парма (Пермь)
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