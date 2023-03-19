Главный тренер «Астаны» Киселев: «Наша проблема — подбор. И это сыграло ключевую роль»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение от «Енисея» (67:77) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы знали, что «Енисей» еще входит в число претендентов на плей-офф, готовились к матчу. Но наша постоянная проблема — подбор. И сегодня это сыграло ключевую роль в игре — мы позволили сопернику совершить 18 подборов в нападении», — приводит слова Киселева пресс-служба лиги.

«Астана» сыграет 22 марта на выезде с «Пармой».