Анзулович о победе над «Астаной»: «Могли бы играть лучше, но главное — это результат»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Астаной» (77:67) в матче Единой лиги ВТБ.

«К сожалению, у нас возникло много проблем перед этим матчем. В пятницу у Суприма Ханна поднялась температура, также буквально перед игрой по той же причине мы потеряли Анджело Уорнера. Однако, учитывая все сложившиеся обстоятельства, я очень рад победе. Естественно, мы могли бы играть лучше, но главное для нас — это результат», — приводит слова Анзуловича пресс-служба лиги.

«Енисей» все еще претендует на плей-офф, но если один из двух конкурентов — «Автодор» и «Самара» — выиграет оба своих оставшихся матча, то сибиряки останутся без «постсезонки».

«Енисей» 26 марта дома сыграет с «Самарой».