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Сегодня, 15:21

ТАСС: грузинский баскетболист Шенгелия расторг контракт с ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
Торнике Шенгелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Грузинский форвард Торнике Шенгелия расторг контракт с баскетбольным ЦСКА в одностороннем порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на грузинский портал Commersant.ge.

Сообщается, что 30-летний игрок принял такое решение из-за обострения ситуации на Украине. Сам баскетболист в данный момент находится вместе со своей семьей в Испании.

Шенгелия перешел в ЦСКА в 2020 году, в составе армейцев он становился чемпионом и обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.

До ЦСКА Шенгелия играл за испанские «Валенсию» и «Басконию», а также за американские «Бруклин» и «Чикаго».

Источник: https://tass.ru/sport/13875189
БК ЦСКА
Торнике Шенгелия
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