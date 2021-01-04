Фридзон рассказал за счет чего «Зенит» обыграл «Енисей»

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон прокомментировал выездную победу своей команды над «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ (85:67). Капитан сборной России стал лучшим игроком этого матча, набрав 15 очков, 2 передачи, 2 подбора при 17 баллах за эффективность.

— Приятно было сыграть уже в новом году, — подчеркнул «СЭ» Виталий Фридзон. —Понимали, что нас ждет тяжелый матч, очень тяжелый перелет. Нам было необходимо сфокусироваться. Я благодарен тренеру и мои партнерам за доверие. Самое главное, что мы бились до конца, не опускали руки, хоть было и тяжело. Нужно отдать должное «Енисею» — они бились вдесятером. Это был непростой матч, хотя счет и говорит обратное. Теперь у нас есть немного времени, чтобы вернуться, восстановиться и продолжать в том же духе.

«Зенит» продолжает лидировать в Лиге ВТБ, одержав 9 побед в 10 играх.