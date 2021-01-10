Форвард «Зенита» Пойтресс получил травму

Форвард «Зенита» Алекс Пойтресс получил травму в матче Единой лиги ВТБ против «Атводора» (97:71).

«Хочу сказать, что мы потеряли Алекса Пойтресса, у него травма лодыжки и мы ежедневно должны мониторить ситуацию с его травмой, чтобы понимать, насколько он выбыл. Сейчас конкретное количество дней я сказать не могу, но в ближайших нескольких матчах он участия не примет», — приводит слова главного тренера команды Хавьера Паскуаля официальный сайт «Зенита».