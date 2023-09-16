Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:45

Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру «Автодора»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Автодора» Синдэриус Торнвелл, один из самых звездных новичков Единой лиги ВТБ в это межсезонье, рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

«Моя цель — быть последовательным в своей работе, которая, надеюсь, приведет к тому, что в один прекрасный день я снова смогу вернуться в НБА. А пока что хочу хорошо проявить себя в составе «Автодора». Приглашу кого-нибудь из своих друзей на матч «Автодора»? А почему бы и нет? Понимаю, что у многих будет еще идти сезон. Но я точно постараюсь кого-нибудь уговорить приехать в Россию. Например, Монтрез Харрелл сейчас без команды. Если у него получится посетить игру в Саратове, я буду очень рад», — приводит слова Торнвелла сайт Единой лиги ВТБ.

Летом 2023 года 28-летний баскетболист подписал контракт с саратовским клубом. Срок соглашения не сообщили.

В период с 2017 по 2021 год Торнвелл выступал в НБА, защищая цвета «Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик». Всего на его счету 160 матчей в НБА.

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
БК Автодор
0
Читайте также
Позитивные итоги трансферного окна в РПЛ: лето-2023 — одно из самых прибыльных в истории, наши снова уезжают в топ-Европу
Американец, британец, француз. Вердикт CAS по «делу Валиевой» вынесут западные юристы
Умер актер из сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Киев пообещал ответить соседям за отказ от экспорта зерна
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» и УНИКС сыграют в финале Кубка Кондрашина и Белова
Новости
RSS RSS
Все новости