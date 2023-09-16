Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру «Автодора»

Форвард «Автодора» Синдэриус Торнвелл, один из самых звездных новичков Единой лиги ВТБ в это межсезонье, рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

«Моя цель — быть последовательным в своей работе, которая, надеюсь, приведет к тому, что в один прекрасный день я снова смогу вернуться в НБА. А пока что хочу хорошо проявить себя в составе «Автодора». Приглашу кого-нибудь из своих друзей на матч «Автодора»? А почему бы и нет? Понимаю, что у многих будет еще идти сезон. Но я точно постараюсь кого-нибудь уговорить приехать в Россию. Например, Монтрез Харрелл сейчас без команды. Если у него получится посетить игру в Саратове, я буду очень рад», — приводит слова Торнвелла сайт Единой лиги ВТБ.

Летом 2023 года 28-летний баскетболист подписал контракт с саратовским клубом. Срок соглашения не сообщили.

В период с 2017 по 2021 год Торнвелл выступал в НБА, защищая цвета «Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик». Всего на его счету 160 матчей в НБА.