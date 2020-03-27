Евгений Пашутин: «Важно, чтобы «Локомотив-Кубань» остался на третьем месте. Мы могли побороться за Евролигу»

Главный тренер «Локомотива» Евгений Пашутин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о том, как необходимо подводить итоги прерванного сезона в Единой лиге ВТБ.

— Очень правильное и разумное решение, — начал Пашутин. — Это беспрецедентный случай во всем мире. Сейчас самое главное — жизнь и безопасность спортсменов, всех работников клубов и болельщиков. Понимаю, что это может быть досадно и обидно, ведь мы готовились доигрывать этот сезон, и не было мыслей об окончании. Было запланировано выйти из карантина, начать тренироваться и готовиться к плей-офф. Мы оказались на третьем месте, и мы боролись, чтобы с лучшей позиции выходить в плей-офф и бороться за выход в финал Лиги ВТБ. Ребята объединились, стали доверять друг другу, игра стала более качественной и пришел результат.

— Лига ВТБ не будет определять чемпиона. Рассчитываете на бронзу чемпионата России?

— Наша лига — одна из сильнейших в Европе, и у всех клубов — высокие амбиции, поэтому, может, и логично не объявлять чемпиона. Справедливо будет оставить распределение мест в нынешнем виде — чтобы мы остались на третьем месте и чтобы это учитывалось при распределении путевок в еврокубки. Мы боролись и шли к своей цели. Может, не слишком хорошо выступили в Еврокубке, но в Лиге ВТБ были на хороших позициях и могли побороться за выход в финал. Спонсоры платили деньги, да и ребята работали на результат. Несправедливо считать, что это неважно. Наша позиция давала возможность побороться за Евролигу. Аннулировать результаты сезона будет несправедливо. (Евгений Белоусов)