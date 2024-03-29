Евгений Пашутин — о брате: «Захар намного талантливее меня»

Бывший баскетболист сборной России, а сейчас главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Захаре, младшем брате.

— Ваш брат тоже увлечен штангой?

— Жим делает, но вес берет поменьше. У него занятия на все тело. Спина, ноги.

— В чем вы совсем разные?

— Захар намного талантливее.

— Да-а?!

— Многие ребята могут не согласиться — но для меня это факт. У брата столько титулов! Чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, двукратный победитель Евролиги, пятикратный чемпион России... Захар удачно попал — поиграл и с тем потрясающим поколением, где были Карасев, Панов, Кисурин с Бабковым, и с молодыми. Когда уже появился Кириленко, а тренировал Дэвид Блатт. Так что брат и по таланту, и по достижениям гораздо ярче меня.

— В НБА потянул бы?

— Знаете, мне так смешны разговоры ребят постарше, мол, мы могли бы заиграть в НБА... Что говорить — если этого не случилось? В 1989-м в «Портленд» приехал Дражен Петрович, европейская мегазвезда. В самых важных матчах по 60 очков за «Реал» заколачивал! А что в «Портленде» — вы помните?

— Что?

— Сел на лавочку. Так и сидел полтора года, пока не перешел в «Нью-Джерси». Вот там стал забивать по 30. Кто из нашего поколения всерьез думал об НБА? Хотя Захару по силам было там сыграть. Теоретически.

— Вы полагаете?

— А почему нет? Он скоростной, легкий. С хорошим броском, забивал трехочковые. Как раз американская игра! Тут вопрос — к какому тренеру попадешь?