Евгений Пашутин продлил контракт с «Локомотивом-Кубанью» на три года

«Локомотив-Кубань» и главный тренер команды Евгений Пашутин договорились об условиях нового контракта. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт клуба.

После прихода Пашутина на пост главного тренера по ходу нынешнего сезона основная команда «Локо» выиграла девять матчей из десяти и закрепилась на третьей строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.

??"Локомотив-Кубань" и Евгений Пашутин продлили сотрудничество еще на три года!

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Как вам такая новость, #локосемья? pic.twitter.com/JhmBKtionO — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) February 28, 2020

— Это большая честь, и я хочу лично поблагодарить президента клуба Андрея Владимировича Ведищева за оказанное доверие, — сказал Пашутин. — Понимаю, что перед нами стоят амбициозные задачи. «Локомотив» — это победные традиции, и я приложу все силы, чтобы команда шла к нашей цели — добивалась результата и оправдывала надежды болельщиков всего Краснодарского края. При этом мы должны придерживаться имеющейся стратегии развития — растить молодежь. Сейчас в клубе для этого делается очень много. В структуре резерва 7 молодежных и детско-юношеских команд. Для них строится специализированный тренировочный центр. Здесь много талантливых ребят — мы насчитали шесть человек ростом за 210 см. Есть по разным позициям очень перспективные ребята. Наша цель — вырастить плеяду, новое поколение игроков для российского баскетбола.