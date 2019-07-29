Еремин считает, что "Зенит" и "Химки" могут побороться с ЦСКА за победу в Единой лиге ВТБ

Заслуженный тренер России, чемпион мира – 1982 Станислав Еремин поделился ожиданиями от сезона в Единой лиге ВТБ. Он считает, что "Зенит" и "Химки" могут бросить вызов ЦСКА.

— ЦСКА потерял многих лидеров, скорее всего, команду ждет непростой, перестроечный год, — цитируют Еремина "Известия". — "Химки" и "Зенит", напротив, сделали ряд качественных приобретений, стали гораздо сильнее. Поэтому впервые за долгие годы у конкурентов появился реальный шанс потеснить армейцев с первого места в Единой лиге. Думаю, что именно эти три команды и разыграют между собой золотые медали.