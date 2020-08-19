Экс-игрок ЦСКА Кулагин перешел в «Енисей»
13:58
Бывший защитник ЦСКА Михаил Кулагин подписал контракт с «Енисеем».
В прошлом игровом сезоне Кулагин выступал одновременно за вторую и основную команды московского ЦСКА. В Единой Лиге ВТБ баскетболист вышел на паркет в 9 матчах, за 8 минут игрового времени он набирал в среднем 2,6 очка, 1,6 передачи и 0,6 подбора.
?Михаил Кулагин — новичок мужской команды БК «Енисей"?— БК Енисей (@BC_Enisey) August 19, 2020
?
Mikhail Kulagin joins BC Enisey!
?
?В прошлом игровом сезоне Кулагин выступал одновременно за вторую и основную команды московского ЦСКА. В Единой Лиге ВТБ баскетболист вышел на паркет в 9 ... https://t.co/SpMcwU5Fum pic.twitter.com/z4GO2krq1C
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...