Экс-игрок ЦСКА Кулагин перешел в «Енисей»

Бывший защитник ЦСКА Михаил Кулагин подписал контракт с «Енисеем».

В прошлом игровом сезоне Кулагин выступал одновременно за вторую и основную команды московского ЦСКА. В Единой Лиге ВТБ баскетболист вышел на паркет в 9 матчах, за 8 минут игрового времени он набирал в среднем 2,6 очка, 1,6 передачи и 0,6 подбора.