Джоан Плаза: "Если думаешь, что сможешь набрать сто очков и выиграть у ЦСКА, ты ошибаешься"

Главный тренер "Зенита" Джоан Плаза после поражения от ЦСКА​ в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ отметил, что его команда зря ввялась в перестрелку с соперником.

– Если ты выходишь играть против ЦСКА и думаешь, что сможешь набрать сто очков и выиграть, ты ошибаешься, - цитирует пресс-служба клуба Плазу. - Мы ввязались в перестрелку, а в такой баскетбол ЦСКА обыграет любого соперника 9 раз из 10. Конечно, поражение – это всегда комплекс причин. Где-то мы слишком с большим уважением отнеслись к сопернику, где-то стали играть не в свой баскетбол. Если посмотреть статистику, то 3 четверти из 4 мы отыграли на равных. Провалились в третьей десятиминутке, и это было ключевым моментом. Конечно, сегодня мы были не слишком хороши, но счёт лишь 0-1. Мы будем бороться, послезавтра должны сыграть лучше.

– Что случилось в эпизоде с удалением Рейнольдса?

– Он не справился со своими эмоциями. Джален – страстный парень, и это часто идёт на пользу делу и команде, но иногда случается и вот такое. Я не хочу критиковать судей, всё справедливо. Судья дал Джалену время прийти в себя, но спустя несколько секунд он опять стал что-то кричать. Те, кто знаком со мной, знают, что я не строю команду вокруг одного игрока. Я создаю коллектив. Надеюсь, что Рейнольдс сможет сыграть в следующих матчах, но он должен понять, что такие вещи недопустимы.