Димитрис Итудис: «У нас нет права снимать ногу с педали газа»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис объяснил причины поражения в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ от «Пармы» (95:97).

— Поздравляю «Парму», соперники нашли в себе дух победителей, не сдавались, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — У нас были позитивные моменты, вроде мяча Майка Джеймса после тайм-аута в концовке. Но важнее сейчас понять, как мы дошли до этого, как такое стало возможно, почему мы бросили играть.

У нас нет права снимать ногу с педали газа, когда мы владеем большим преимуществом. У «Пармы» есть качество, дух, химия, жесткость. Я говорил об этом, когда готовил команду, но это не сработало, потому беру ответственность на себя.

Мы проиграли, хотя у нас были хорошие моменты, хорошие действия в защите. За семь минут до конца вели «+20», после чего пропустили 6 из 6 трехочковых, совершили 7 потерь и 0 результативных передач. В какой-то момент я вернул на паркет наше самое эффективное сочетание игроков, но мы получили сильный удар под дых или в лицо. «Парма» вернулась в игру, и я снова поздравляю соперников.

Сказал сейчас команде: оказаться в ЦСКА — это только первый шаг. Следом нужно постоянно доказывать, что ты принадлежишь клубу такого уровня. Так что завтра вместо выходного будем смотреть видео и тренироваться. Таков наш путь, чтобы преодолеть проблемы.