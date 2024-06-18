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Девон Акун-Перселл перешел из «Локомотива-Кубань» в УНИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский легкий форвард Девон Акун-Перселл стал игроком УНИКСа.

18 июня «Локомотив-Кубань» объявил об уходе игрока из клуба по истечении срока контракта. А затем УНИКС сообщил о подписании соглашение по схеме «1+1» с 31-летним американцем.

Акун-Перселл присоединился к «Локо» по ходу сезона-2022/23. В составе красно-зеленых он завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ-2022/23 и стал финалистом Суперкубка в сезоне-2023/24.

В завершившемся сезоне в составе «Локомотива-Кубань» Акун-Перселл принял участие в 48 матчах. Средняя статистика баскетболиста составила 15,2 очка, 3,4 подбора, 2,1 передачи за 25:09 минуты игрового времени.

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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