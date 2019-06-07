ЦСКА второй раз выиграл у "Химок" в финале Единой лиги ВТБ

ЦСКА одержал вторую победу над "Химками" во втором финальном матче Единой лиги ВТБ - 103:92. Самым результативным игроком стал защитник подмосковной команды Антонио Крокер (26), у ЦСКА лучшую результативность показал Серхио Родригес (16).
В первом матче армейцы также победили (106:85), серия продлится до трех побед.
Единая лига ВТБ
Финал
Второй матч
ЦСКА (Москва) - "Химки" - 103:92 (30:15, 25:22, 22:27, 26:28)
Ц: Родригес (16), Де Коло (14), Хиггинс (14), Хантер (14), Курбанов (13), Боломбой (12).
Х: Крокер (26), Зайцев (15), Томас (13), Мики (13).
Счет в серии - 2-0 (106:85)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2018-2019/
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