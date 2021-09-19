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ЦСКА стал победителем первого Суперкубка Единой лиги ВТБ

21:08
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ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 81:73 в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Уилл Клайберн, на счету которого 18 очков. В составе «Зенита» больше всех очков набрал защитник Билли Бэрон (17).

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится впервые, турнир носит имя Александра Яковлевича Гомельского. В этом году турнир не входит в календарь Единой лиги ВТБ, являясь предсезонным. Впоследствии планируется начинать официальный сезон с этого турнира.

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Иван Шитик все материалы автора

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