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УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в матче за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ

18:15
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В матче за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ УНИКС играл с клубом «Локомотив-Кубань».

Встреча завершилась со счетом 84:70 в пользу казанской команды.

Позже состоится финальный матч турнира ЦСКА — «Зенит».

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Иван Шитик все материалы автора

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