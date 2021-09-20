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«Зенит» предлагал новый контракт Томасу, но игрок отказался

11:05

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб предпринимал попытки удержать Уилла Томаса этим летом. В июле американский форвард подписал контракт с УНИКСом, но через 1,5 месяца покинул казанский клуб и в итоге оказался в «Монако».

«Томас был одной из основных опций в это межсезонье, — цитируют Церковного «Известия». — Мы предлагали новый контракт, и была большая вероятность, что он останется, но в итоге вышло иначе. Мы, в свою очередь, взяли как минимум равноценную замену. Джордан Мики зарекомендовал себя как один из лучших в Европе на своей позиции».

Уилл Томас отыграл в «Зените» два года. В прошлом сезоне Евролиги форвард вышел на площадку в 39 матчах, он набрал 9,3 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи за 26,3 минуты, реализуя 60,3 процента двухочковых, 41,9 процента трехочковых и 89,7 процента штрафных бросков.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1223982/timur-ganeev/rano-ili-pozdno-zenit-dolzhen-obzavestis-svoei-arenoi

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