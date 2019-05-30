ЦСКА предложил новый контракт Итудису

Руководство ЦСКА и главный тренер Димитрис Итудис дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества и в ближайшее время должны официально заключить новый контракт, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в окружении тренера. Речь идет о соглашении по схеме "2+1".

– К Димитрису действительно есть интерес со стороны клубов НБА, – отметил агент тренера Никос Спанос. – Но сам он хочет продолжить работать в ЦСКА. Он по-настоящему полюбил Россию и клуб и готов дальше трудиться над его развитием.

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