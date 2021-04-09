ЦСКА потерял Хэккета на несколько матчей
Защитник ЦСКА Дэниел Хэккет пропустит несколько матчей из-за травмы плеча, информирует пресс-слуба клуба.
«Обследование в московской клинике выявило ушиб правого плеча. Баскетболист не сможет принять участия в ближайших матчах армейцев, его состояние будет оцениваться медицинским штабом в ежедневном режиме», — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.
Напомним, ЦСКА гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. 11 апреля армейцы сыграют с «Астаной» в Единой лиге ВТБ, а 14 апреля проведут заключительный матч регулярного сезона Евролиги с «Панатинаикосом».
? Дани Хэкетт пропустит несколько матчей— CSKA Moscow (@cskabasket) April 9, 2021
Обследование в московской GMS Clinic выявило ушиб правого плеча. Баскетболист не сможет принять участия в ближайших матчах армейцев, его состояние будет оцениваться медицинским штабом в ежедневном режиме.#CSKAbasket pic.twitter.com/4vddsyGkaJ
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