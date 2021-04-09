ЦСКА потерял Хэккета на несколько матчей

Защитник ЦСКА Дэниел Хэккет пропустит несколько матчей из-за травмы плеча, информирует пресс-слуба клуба.

«Обследование в московской клинике выявило ушиб правого плеча. Баскетболист не сможет принять участия в ближайших матчах армейцев, его состояние будет оцениваться медицинским штабом в ежедневном режиме», — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.

Напомним, ЦСКА гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. 11 апреля армейцы сыграют с «Астаной» в Единой лиге ВТБ, а 14 апреля проведут заключительный матч регулярного сезона Евролиги с «Панатинаикосом».