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ЦСКА потерял Хэккета на несколько матчей

15:51
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Защитник ЦСКА Дэниел Хэккет пропустит несколько матчей из-за травмы плеча, информирует пресс-слуба клуба.

«Обследование в московской клинике выявило ушиб правого плеча. Баскетболист не сможет принять участия в ближайших матчах армейцев, его состояние будет оцениваться медицинским штабом в ежедневном режиме», — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.

Напомним, ЦСКА гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. 11 апреля армейцы сыграют с «Астаной» в Единой лиге ВТБ, а 14 апреля проведут заключительный матч регулярного сезона Евролиги с «Панатинаикосом».

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