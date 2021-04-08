Скауты «Кливленда» посетят «Финал восьми» молодежной Единой лиги ВТБ

Как стало известно «СЭ», два скаута «Кливленда» прибыли в Санкт-Петербург, чтобы понаблюдать за играми «Финала восьми» молодежной Единой лиги ВТБ. Кого конкретно хотят просмотреть представители клуба НБА — неизвестно.

Также скауты посетят пятничный матч «Зенита» и «Маккаби» в рамках 34-го тура регулярного сезона Евролиги.

«Финала восьми» пройдет 9 по 11 апреля в Санкт-Петербурге в Академии баскетбола «Зенит». В топ-8 в этом году пробились «Локомотив-Кубань-2-ЦОП» (35 побед), «ЦСКА-Юниор» (32), «Химки-2» (27), «МБА-2» (25), «Нижний Новгород-2» (25), «Зенит-М» (24), «Парма-М» (22) и «Самара-2» (21).

(Тимур Ганеев)