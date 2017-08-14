ЦСКА подписал контракт с Макиевым

ЦСКА подписал контракт с центровым Аланом Макиевым, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

– После ухода Ивана Лазарева мы искали другого центрового, – сказал главный тренер команды Димитрис Итудис. – Алан приходит в команду другого уровня, и нам необходим его вклад. Он делает шаг вперед как в смысле игры в баскетбол, так и в смысле принадлежности к организации, цвета которой защищает. В то же время ему представляется отличный шанс вырасти профессионально.

В прошлом сезоне Макиев выступал за "Автодор", в среднем за игру набирая по 4,4 очка и делая по 2,9 подбора.