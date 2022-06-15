ЦСКА отреагировал на сообщения об изменениях в команде: «Коробочка слухов»

ЦСКА опубликовал видео, в котором показал, как уворачивается от вопросов про изменения в команде

ЦСКА опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором смешным видео показал, как уворачивается от вопросов про изменения в команде.

Ранее стало известно, что Алексей Швед остается в ЦСКА на сезон-2022/23. Это подтвердил «СЭ» агент защитника Обрад Фимич.

По окончании сезона Единой лиги ВТБ-2021/22 главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис покинул своий пост. Московская команда пока не назвала имя нового тренера.

По информации «СЭ», возглавить клуб может тренер сборной России и «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.