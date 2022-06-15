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Сегодня, 13:43

Источник: новым главным тренером ЦСКА станет Зоран Лукич

Анна Горшкова
Корреспондент
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Зоран Лукич станет главным тренером ЦСКА, сообщает инсайдер Неманья Жорич в Twitter со ссылкой на источник.

Ранее агент 50-летнего специалиста заявлял, что от ЦСКА не поступало никаких предложений.

На данный момент Лукич возглавляет сборную России и «Нижний Новгород». Нижегородский клуб серб тренирует уже 11 сезонов. В 2014 году он вывел команду в Евролигу, но покинул клуб, подписав контракт с турецким «Банвитом».

В 2017 году Лукич вернулся в систему российского клуба. Сначала в качестве спортивного директора, а с сезона-2017/18 он вновь стал наставником команды.

6 июня ЦСКА объявил об уходе Димитриса Итудиса с поста главного тренера. В финале Единой лиги ВТБ армейцы проиграли «Зениту» (3-4 в серии).

Источник: https://twitter.com/zoric_nemanja/status/1536983653447770114?s=20&t=3G-Dwnae55bQzIUae-CAEQ
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
Зоран Лукич
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