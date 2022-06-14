Бывший игрок «Локомотива-Кубани» продолжит карьеру в «Фенербахче»

Форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли договорился о контракте с «Фенербахче». Он подписал контракт на два года, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Мотли принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 2,6 результативные передачи.

В плей-оф команда из Краснодара на стадии 1/2 финала уступила московскому ЦСКА.

Ранее проходила информация, что баскетболист входит в сферу интересов нескольких команд Евролиги, а сам он хотел бы продолжить карьеру в НБА.