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Сегодня, 02:40

ЦСКА на матче с «Зенитом» собрал 3,5 миллиона рублей для пострадавших при теракте в «Крокусе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клуб собрал 3,5 миллиона рублей на матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (91:92). Деньги будут направлены в фонд пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».

«Хочу сказать спасибо каждому зрителю, который пришел сегодня на матч. Вместе мы смогли собрать 3,5 млн рублей, которые отправим в фонд пострадавших от теракта. Очень жаль, что не смогли порадовать победой, но уверен, что матч понравился. И еще раз спасибо каждому зрителю», — цитирует ТАСС Ватутин.

22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. Басманный суд Москвы арестовал несколько человек, обвиняемых в теракте.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
Источник: https://tass.ru/sport/20387765
Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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