ЦСКА на матче с «Зенитом» собрал 3,5 миллиона рублей для пострадавших при теракте в «Крокусе»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клуб собрал 3,5 миллиона рублей на матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (91:92). Деньги будут направлены в фонд пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».

«Хочу сказать спасибо каждому зрителю, который пришел сегодня на матч. Вместе мы смогли собрать 3,5 млн рублей, которые отправим в фонд пострадавших от теракта. Очень жаль, что не смогли порадовать победой, но уверен, что матч понравился. И еще раз спасибо каждому зрителю», — цитирует ТАСС Ватутин.

22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. Басманный суд Москвы арестовал несколько человек, обвиняемых в теракте.