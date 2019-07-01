ЦСКА и "Эфес" интересуются центровым сборной Германии

Центровой сборной Германии Йоханнес Фойгтманн может продолжить карьеру в ЦСКА или "Эфес", сообщают "Известия".

В конце прошлой недели у 26-летнего баскетболиста истек контракт с испанской "Басконией", в связи с чем он начал перевевести переговоры с российским и турецким клубами. В прошлом розыгрыше Евролиги Фойгтманн набирал 7,5 очка, делал 5,8 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.