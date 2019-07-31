"Цмоки-Минск" продлил контракт с молодым разыгрывающим

Разыгрывающий резервного состава "Цмоки-Минск" Андрей Рогозенко переведен в основную команду. С 22-летним белорусом подписан контракт, сообщает официальный сайт команды.

"Андрей – воспитанник нашего клуба, который засветился в играх сборной еще в феврале. Он готов сделать этот серьезный шаг.

После ухода Александра Кудрявцева кто-то должен заполнить нишу, играть на этой позиции", – добавил главный тренер "Цмоки-Минск" Ростислав Вергун.

В прошедшем сезоне Рогозенко принял участие в трех матча Единой лиги ВТБ. В среднем он набирал 2 очка, проводя на площадке почти 6,5 минут.