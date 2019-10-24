«Цмоки-Минск» подписал американского разыгрывающего

«Цмоки-Минск» заключил контракт с разыгрывающим Робертом Лоури, сообщает официальный сайт клуба.

В свое время 31-летний американец выступал за ВЭФ и «Астану», а в прошлом сезоне вместе с «Торунью» выбил белорусский клуб из борьбы за попадание во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Этот сезон игрок начинал в греческом «Промитеасе», но принял предложение «Драконов» и уже прилетел в Минск.