«Цмоки-Минск» подписал американского разыгрывающего
13:51
«Цмоки-Минск» заключил контракт с разыгрывающим Робертом Лоури, сообщает официальный сайт клуба.
В свое время 31-летний американец выступал за ВЭФ и «Астану», а в прошлом сезоне вместе с «Торунью» выбил белорусский клуб из борьбы за попадание во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Этот сезон игрок начинал в греческом «Промитеасе», но принял предложение «Драконов» и уже прилетел в Минск.
??Амерыканскі разыгрываючы Роберт Лоўры (31 год, 188 см) і «Цмокі-Мінск» дамовіліся пра супрацу.— Tsmoki-Minsk (@TsmokiMinsk) October 24, 2019
Гэты сезон гулец пачынаў у грэчаскім «Прамітэасе», але прыняў прапанову «Цмокаў» і сёння прыляцеў у Мінск. pic.twitter.com/R9iXRJghAh
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