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«Цмоки-Минск» подписал американского разыгрывающего

13:51
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«Цмоки-Минск» заключил контракт с разыгрывающим Робертом Лоури, сообщает официальный сайт клуба.

В свое время 31-летний американец выступал за ВЭФ и «Астану», а в прошлом сезоне вместе с «Торунью» выбил белорусский клуб из борьбы за попадание во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Этот сезон игрок начинал в греческом «Промитеасе», но принял предложение «Драконов» и уже прилетел в Минск.

Дополнительная информация

http://bc-tsmoki.by/ru/loyryi-y-czmoki-minsk

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