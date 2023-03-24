Центровой Лазарев покинул «Самару» и перешел в УНИКС
Центровой Иван Лазарев покинул «Самару» и продолжит карьеру в УНИКСе.
Казанский клуб заключил соглашение с 32-летним спортсменом до конца сезона-2022/23 Единой лиги ВТБ.
Лазарев присоединился к «Самаре» прошлым летом, перейдя из УНИКСа. Он провел за самарскую команду 20 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 5,1 очка и делая 3,1 подбора.
Ранее Лазарев также защищал цвета ЦСКА, «Зенита», «Пармы», МБА, «Динамо», «Руны», люберецкого «Триумфа» и БК «Рязань».
Источник: https://t.me/unics_basket/2565
Новости