Центровой Лазарев покинул «Самару» и перешел в УНИКС

Центровой Иван Лазарев покинул «Самару» и продолжит карьеру в УНИКСе.

Казанский клуб заключил соглашение с 32-летним спортсменом до конца сезона-2022/23 Единой лиги ВТБ.

Лазарев присоединился к «Самаре» прошлым летом, перейдя из УНИКСа. Он провел за самарскую команду 20 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 5,1 очка и делая 3,1 подбора.

Ранее Лазарев также защищал цвета ЦСКА, «Зенита», «Пармы», МБА, «Динамо», «Руны», люберецкого «Триумфа» и БК «Рязань».