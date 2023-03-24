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Сегодня, 12:11

Центровой Лазарев покинул «Самару» и перешел в УНИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Центровой Иван Лазарев покинул «Самару» и продолжит карьеру в УНИКСе.

Казанский клуб заключил соглашение с 32-летним спортсменом до конца сезона-2022/23 Единой лиги ВТБ.

Лазарев присоединился к «Самаре» прошлым летом, перейдя из УНИКСа. Он провел за самарскую команду 20 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 5,1 очка и делая 3,1 подбора.

Ранее Лазарев также защищал цвета ЦСКА, «Зенита», «Пармы», МБА, «Динамо», «Руны», люберецкого «Триумфа» и БК «Рязань».

Источник: https://t.me/unics_basket/2565
БК Самара
БК УНИКС
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