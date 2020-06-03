Блатт оценил подписание Милутинова ЦСКА

Экс-тренер сборной России и «Олимпиакоса» Дэвид Блатт считает, что руководство ЦСКА сделало правильно, подписав центрового Николу Милутинова.

— Подписание Милутинова — отличный ход руководства ЦСКА, — цитируют «Известия» Блатта. — Они сумели заполучить одного из главных свободных агентов межсезонья в Европе. Я много работал с Николой и могу сказать, что это очень дисциплинированный, обучаемый игрок. В Москве он продолжит прогрессировать, и думаю, что его следующим шагом будет отъезд в NBA. У него очень большой потенциал.