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Блатт оценил подписание Милутинова ЦСКА

03:39
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Экс-тренер сборной России и «Олимпиакоса» Дэвид Блатт считает, что руководство ЦСКА сделало правильно, подписав центрового Николу Милутинова.

— Подписание Милутинова — отличный ход руководства ЦСКА, — цитируют «Известия» Блатта. — Они сумели заполучить одного из главных свободных агентов межсезонья в Европе. Я много работал с Николой и могу сказать, что это очень дисциплинированный, обучаемый игрок. В Москве он продолжит прогрессировать, и думаю, что его следующим шагом будет отъезд в NBA. У него очень большой потенциал.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1018736/timur-ganeev/malenkii-i-bolshoi-tcska-opredelilsia-s-liderami-na-blizhaishie-tri-goda

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