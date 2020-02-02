Баскетбольный «Зенит» вышел на разминку в футболках в честь Коби Брайанта
16:33
Петербургский «Зенит» перед матчем Единой лиги ВТБ против «Калева» вышли в специальных футболках, сообщает официальный Twitter клуба.
На игроках были надеты черные футболки с 24-м номером в честь легенды НБА Коби Брайанта, который разбился при крушении вертолета 26 января.
— Мы всегда будем помнить тебя, Коби Брайант. Спасибо тебе за все! — говорится в сообщении.
We will always remember you, Kobe Bryant. Thank you for everything!#RIPKobe pic.twitter.com/U6OHPgDZC3— Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 2, 2020