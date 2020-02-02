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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Баскетбольный «Зенит» вышел на разминку в футболках в честь Коби Брайанта

16:33
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Петербургский «Зенит» перед матчем Единой лиги ВТБ против «Калева» вышли в специальных футболках, сообщает официальный Twitter клуба.

На игроках были надеты черные футболки с 24-м номером в честь легенды НБА Коби Брайанта, который разбился при крушении вертолета 26 января.

— Мы всегда будем помнить тебя, Коби Брайант. Спасибо тебе за все! — говорится в сообщении.

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